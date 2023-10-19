Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Güneş'in ailesine bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.