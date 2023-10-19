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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı

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