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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı

Serdar Açıl  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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