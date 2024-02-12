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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı

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