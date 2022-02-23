Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkan Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı.
- Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.
Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.
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