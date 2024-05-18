Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı diledi.

Mustafa Hatipoğlu  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine ilişkin açıklama
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 47 sanığa dava açıldı
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet