Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı diledi.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.