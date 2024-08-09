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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kalaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak üs bölgesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kalaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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