Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.