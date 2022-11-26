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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 26.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Agit Oran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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