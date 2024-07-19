Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Bergama Orman İşletme Müdürü Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Dönertaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.