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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Bergama Orman İşletme Müdürü Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Bergama Orman İşletme Müdürü Dönertaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

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