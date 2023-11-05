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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı

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