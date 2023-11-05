Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit Bektaş'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.