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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Sefa Şahin   | 01.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da asayiş uygulaması sırasında aranan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


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