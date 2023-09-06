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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine taziye mesajı

Ali Kemal Akan  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

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