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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Batuhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Ferdi Türkten   | 29.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek’in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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