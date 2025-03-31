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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı"nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Mikail Bıyıklı  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine taziye mesajı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikatta "TCG Kemalreis"teki görevi sırasında 29 Mart'ta rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin (29) ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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