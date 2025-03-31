Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı"nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin ailesine başsağlığı diledi.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikatta "TCG Kemalreis"teki görevi sırasında 29 Mart'ta rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin (29) ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.