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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Merve Yıldızalp  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

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