Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarptığı kazada şehit düşen Eroğlu ve Öztürk'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.