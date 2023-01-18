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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Sefa Şahin   | 18.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarptığı kazada şehit düşen Eroğlu ve Öztürk'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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