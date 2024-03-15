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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Orhan Onur Gemici  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Güven'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
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