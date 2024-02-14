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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Özcan Yıldırım  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari-Şırnak yolunda personel ve malzeme sevki esnasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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