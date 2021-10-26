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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Enes Kaplan   | 26.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yalman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


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