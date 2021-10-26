Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yalman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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