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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Elçi'nin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Esin Işık  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Elçi'nin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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