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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten   | 01.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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