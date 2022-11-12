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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ferdi Türkten   | 12.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Sevinç'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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