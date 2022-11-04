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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in ailesine başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten   | 04.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Demir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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