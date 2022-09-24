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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ferdi Türkten   | 24.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Erkuş'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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