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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Zafer Fatih Beyaz  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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