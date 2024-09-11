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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mümin Altaş  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Kökcü'nün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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