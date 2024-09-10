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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı diledi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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