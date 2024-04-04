Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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