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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mümin Altaş  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.



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