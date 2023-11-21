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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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