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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mümin Altaş  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da geçici olarak görev yaptığı sırada şehit olan Sarıkaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.


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