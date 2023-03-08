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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Ahmet Sertan Usul  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Adalıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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