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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Ferdi Türkten   | 23.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit olan polis memurları Necati Aygün ve Birol İli'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, eğitim alanına mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanarak kaldırıldıkları hastanede şehit olan Aygün ve İli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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