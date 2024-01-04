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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Ayla Algan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında vefat eden tiyatro sanatçısı Ayla Algan için taziye mesajı paylaştı.

Kaan Bozdoğan  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Ayla Algan için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.


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