Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Ayla Algan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında vefat eden tiyatro sanatçısı Ayla Algan için taziye mesajı paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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