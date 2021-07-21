Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Alişan'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
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