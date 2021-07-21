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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Alişan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Alişan'a taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.


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