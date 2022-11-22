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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
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