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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı

Erdoğan, 'Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesinden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.' dedi.

Semra Orkan, Sefa Mutlu   | 21.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesinden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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