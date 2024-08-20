Dolar
33.88
Euro
37.69
Altın
2,505.35
ETH/USDT
2,579.60
BTC/USDT
58,850.00
BIST 100
9,982.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mehmet Tosun  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı
Fatih Belediyesi sahipsiz köpekleri topluyor
Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Youssef'un X hesabına ulaşılamıyor

AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek

Dezenformasyonla mücadele için "Çevrim İçi Güvenlik Yasası"

Dezenformasyonla mücadele için "Çevrim İçi Güvenlik Yasası"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet