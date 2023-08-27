Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.