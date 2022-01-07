Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Yaylalar, kaleler, yiğitler şehri Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını gönülden tebrik ediyor, Osmaniyeli kardeşlerimi en içten muhabbetlerimle selamlıyorum. pic.twitter.com/YmQUVhinYb— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 7, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaylalar, kaleler, yiğitler şehri Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını gönülden tebrik ediyor, Osmaniyeli kardeşlerimi en içten muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.