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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5'inci yılında anma mesajı paylaştı.

Mustafa Hatipoğlu  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil için anma mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi’yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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