Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i 6 Temmuz'da kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

Erdoğan, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğine işaret ederek, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Aynı gün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını vurguladı.

Zirvenin ilk günü Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğunu ancak bunun "Transatlantik bağın" yerini alamayacağını belirterek, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aynı gün Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile de görüşen Erdoğan, Türkiye ile Finlandiya arasında ticari ilişkilerin ivme kazanmasının memnuniyet verici olduğunu, işbirliğini ilerletmek için çalışmayı sürdüreceklerini anlattı.

NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ittifak dayanışmasını kuvvetli şekilde ortaya koymanın önemine dikkati çeken Erdoğan, AB Güvenlik Stratejisi'ne Türkiye'nin potansiyel katkısının görmezden gelinmemesinin önemli olduğunu, Avrupa'da istikrar ve güvenliğin temini için AB'nin ortaya koyduğu çalışmaların NATO'yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması gerektiğini bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin hem İran hem Ukrayna'daki savaşların diyalogla çözümü için gayret gösterdiğine vurgu yaparak, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz erişimi için Türkiye'nin gayret gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, resmi törenle ağırlandı

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "A+ tipi" resmi törenle ağırladı.

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Baş başa görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ziyaretin önemli olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 ve KAAN savaş uçaklarının motorlarının teslimatıyla ilgili bir soruya, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bunu Amerika ile daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Şimdi Liderler Zirvesi'nde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Liderler, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği ve resepsiyon verdi.

Konuk liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğince çalınan marşlarla karşılandı.

Yemek öncesi davetlilerle aile fotoğrafı çektiren Erdoğan çifti, konuklarına Türk mutfağına özgü lezzetler ikram etti.

Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı yapıldı

Zirvenin ikinci günü ana oturum için Külliye'ye gelen liderleri karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında ise aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Rutte yer aldı.

[1/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. ( TCCB/ Murat Kula - Anadolu Ajansı ) [2/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı. [3/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı. [4/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (solda) bir araya geldi. [5/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 6), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 5), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 4), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağ 3), Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 2) ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili, Büyükelçi Çağrı Erhan (sağda) da hazır bulundu. [6/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (solda) bir araya geldi. [7/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (solda) bir araya geldi. [8/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 5) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (sol 5) bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 4), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda) da hazır bulundu. [9/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stamer tarafından ikili anlaşmalara imza atıldı. [10/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stamer tarafından ikili anlaşmalara imza atıldı. [11/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stamer tarafından ikili anlaşmalara imza atıldı. [12/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. ( TCCB/ Murat Kula - Anadolu Ajansı ) [13/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya geldi. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı ) [14/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya geldi. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı ) [15/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (solda) bir araya geldi. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı ) [16/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 5) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (sol 5) bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 4), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda) da hazır bulundu. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı ) × [1/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. ( TCCB/ Murat Kula - Anadolu Ajansı ) [2/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı. [3/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı. [4/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (solda) bir araya geldi. [5/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 6), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 5), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 4), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağ 3), Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 2) ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili, Büyükelçi Çağrı Erhan (sağda) da hazır bulundu. [6/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (solda) bir araya geldi. [7/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (solda) bir araya geldi. [8/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 5) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (sol 5) bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 4), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda) da hazır bulundu. [9/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stamer tarafından ikili anlaşmalara imza atıldı. [10/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stamer tarafından ikili anlaşmalara imza atıldı. [11/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stamer tarafından ikili anlaşmalara imza atıldı. [12/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. ( TCCB/ Murat Kula - Anadolu Ajansı ) [13/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya geldi. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı ) [14/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya geldi. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı ) [15/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (solda) bir araya geldi. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı ) [16/16] Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 5) ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz (sol 5) bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 4), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sağda) da hazır bulundu. ( Utku Uçrak - Anadolu Ajansı )

Liderler, daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti. Erdoğan, salona Arnavutluk Başbakanı Rama ile sohbet ederek girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantı öncesi ABD Başkanı Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

Toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgede barışı sağlamasını temenni ettiklerini belirterek, Türkiye olarak iyimser ama ihtiyatlı olduklarını ve tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

Macron görüşmesinin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayisi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu belirtti.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile de bir araya gelen Erdoğan, Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğini savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilerletmenin iki ülkenin de yararına olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki mutabakatı akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Birleşik Krallık ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği ve yakın diyaloğun mühim olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarla iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Görüşmede liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'ni imzaladı.

Belge, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın birbirlerinin savunmasına ve Kuzey Atlantik Antlaşması'na yönelik güçlü taahhütlerini teyit ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu ifade etti.

Erdoğan, görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin yıllardır AB'ye aday ve Gümrük Birliği'ne üye olduğuna, atılan adımlar sayesinde Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, ekonomilerin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.