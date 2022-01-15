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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Partisi Genel Başkanı Edibali'nin ailesine başsağlığı telefonu

Kemal Karadağ   | 15.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Partisi Genel Başkanı Edibali'nin ailesine başsağlığı telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede Aykut Edibali'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Millet Partisi camiasına başsağlığı diledi.

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