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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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