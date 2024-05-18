Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Mustafa Hatipoğlu  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hala acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 47 sanığa dava açıldı
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Piyasaya sahte altın sürenlere yönelik "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişi yakalandı
Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşire ve ebelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Gürcistan arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı

Türkiye ile Gürcistan arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet