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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaştı.

Sefa Mutlu   | 25.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Türkiye, bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Geçtiğimiz temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik. Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz. Aziz milletim… Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması, tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını vurguladığı paylaşımında, "Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız." ifadelerini kullandı.


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