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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da şehit olan polis memuru Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı

Mehmet Tosun   | 12.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da şehit olan polis memuru Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şüpheli araç takibi sırasındaki trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de şüpheli araç takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Duman'ın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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