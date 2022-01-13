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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu

Zafer Fatih Beyaz   | 13.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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