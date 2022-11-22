Dolar
18.61
Euro
19.15
Altın
1,739.58
ETH/USDT
1,116.90
BTC/USDT
16,066.00
BIST 100
4,780.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Mümin Altaş   | 22.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Emine Erdoğan: Türkiye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede küresel bir aktörüz
Erzurum'da halk otobüsünde çıkan yangına ilk müdahaleyi polis yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı

Hayatını kaybeden Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı
Hadis ve siyer alimi: Prof. Dr. Raşit Küçük

Hadis ve siyer alimi: Prof. Dr. Raşit Küçük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet