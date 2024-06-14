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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilahiyatçı Kavaklı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ilahiyatçı Yusuf Kavaklı için başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilahiyatçı Kavaklı için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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