Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Halit Kıvanç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
- Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti
- Televizyon ve radyo tarihinin duayen sunucusu: Halit Kıvanç
Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 25, 2022
Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
TBMM Başkanı Şentop'tan Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 25, 2022
Mekânı cennet olsun...