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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Halit Kıvanç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

İsa Toprak   | 25.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Halit Kıvanç için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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