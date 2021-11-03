Dolar
9.68
Euro
11.22
Altın
1,765.50
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,547.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı, Royal Antwerp maçı öncesi Bosuil Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" etiketleri altında hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Serdar Açıl   | 03.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusu

Ankara

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 748 bin 630’a çıktı
İngiltere'de yüksek Kovid-19 vakaları nedeniyle kışın zor geçebileceği uyarısı yapıldı
Fransa'da Kovid-19 vakaları son bir haftada yüzde 20 arttı
Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı
İtalyan basınından G20 Liderler Zirvesi değerlendirmesi: Erdoğan zirvenin kazananı

İtalyan basınından G20 Liderler Zirvesi değerlendirmesi: Erdoğan zirvenin kazananı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı